Il problema di alcune copertine ritoccate è il messaggio tremendo che arriva alle donne (Di sabato 7 agosto 2021) Mi è capitato in mano ieri l'ultimo numero della rivista Vanity Fair. In copertina una ragazza che sembrava avere vent'anni, occhi chiari e capelli biondissimi. Sono rimasta a lungo a guardarla, perché non riuscivo a capire chi fosse. Sembrava Filippa Lagerback in versione ringiovanita. Poi leggo il nome sulla copertina e capisco che era Alessia Marcuzzi. Resto abbastanza esterrefatta, non tanto perché la Marcuzzi di anni ne ha quasi 50, ma perché quella non era la sua faccia, quella non era lei. Tra l'altro la copertina era in contraddizione persino con le foto interne, che anche se certamente lavorate almeno restituivano ai lettori un'immagine più vicina al suo viso (ad esempio, il ...

