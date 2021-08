Green pass: ecco la variante francese che tanto piace ai questurini di casa nostra (Di sabato 7 agosto 2021) Green pass, vaccini, immunizzazione. Quando accendiamo la televisione, l’impressione che si ricava è che la pericolosissima variante Delta stia mietendo vittime su vittime. Poi usciamo di casa e ci accorgiamo che non è affatto così. Anzi: andando a leggere le cifre ufficiali, scopriamo che (ora che vi scriviamo) il numero di ricoverati in terapia intensiva non arriva alle 200 unità. Per non parlare dei decessi giornalieri, che ormai si contano sul palmo di una mano (le percentuali dei contagi sono invece sempre più irrilevanti). Insomma, stiamo parlando del nulla. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 agosto 2021), vaccini, immunizzazione. Quando accendiamo la televisione, l’impressione che si ricava è che la pericolosissimaDelta stia mietendo vittime su vittime. Poi usciamo die ci accorgiamo che non è affatto così. Anzi: andando a leggere le cifre ufficiali, scopriamo che (ora che vi scriviamo) il numero di ricoverati in terapia intensiva non arriva alle 200 unità. Per non parlare dei decessi giornalieri, che ormai si contano sul palmo di una mano (le percentuali dei contagi sono invece sempre più irrilevanti). Insomma, stiamo parlando del nulla. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale ...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - S0URT1M3SS : RT @nomorefleurs: Ma perché vi vantate di non avere il green pass e non voler fare il vaccino io fossi in voi mi vergognerei - magicadespell78 : @Gaia_Mariasole @red_mask9 @Rainbow_Uapa Ecco sapevo che arrivavi. Infatti il green pass obbligatorio è per quel 10… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass 'Ulisse Contemporaneo': serate itineranti in luoghi di straordinaria bellezza Per accedere agli eventi in programma, a norma di legge, dal 6 agosto 2021 in poi sarà necessario presentare, insieme al biglietto, anche il proprio Green Pass - Certificazione verde COVID - 19 ...

Bergamo, bar, ristoranti, musei: il green pass parte bene, ma le palestre soffrono C'è chi ha salvato lo screenshot del green pass fra le immagini sul cellulare e chi l'ha impostato come sfondo "per averlo sempre a portata di mano". Ci sono i clienti che ogni volta ripetono la procedura d'accesso all' app Io e quelli ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass: ecco cosa cambia per i gestori dei ristoranti e bar Green Pass: dal 6 agosto scatta l’obbligo della Certificazione verde COVID-19, per entrare nei ristoranti, locali al chiuso e bar. Quindi i ristoranti degli alberghi dovranno richiedere il Green Pass ...

Al Teatro Lirico di Cagliari debutta il Green pass La musica è più forte del Green pass e non spegne il desiderio di cultura e concerti dal vivo. All'Arena del Parco della Musica di Cagliari è il giorno del debutto del certificato verde, obbligatorio ...

Per accedere agli eventi in programma, a norma di legge, dal 6 agosto 2021 in poi sarà necessario presentare, insieme al biglietto, anche il proprio- Certificazione verde COVID - 19 ...C'è chi ha salvato lo screenshot delfra le immagini sul cellulare e chi l'ha impostato come sfondo "per averlo sempre a portata di mano". Ci sono i clienti che ogni volta ripetono la procedura d'accesso all' app Io e quelli ...Green Pass: dal 6 agosto scatta l’obbligo della Certificazione verde COVID-19, per entrare nei ristoranti, locali al chiuso e bar. Quindi i ristoranti degli alberghi dovranno richiedere il Green Pass ...La musica è più forte del Green pass e non spegne il desiderio di cultura e concerti dal vivo. All'Arena del Parco della Musica di Cagliari è il giorno del debutto del certificato verde, obbligatorio ...