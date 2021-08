Green pass, Confesercenti: “E’ un disastro, sospendere sanzioni” (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Il certificato verde fa piombare nel caos l’Italia ed è un guaio serio. “L’avvio dell’obbligo di Green pass, da oggi obbligatorio per consumare al chiuso in bar e ristoranti, si sta rivelando un disastro, tra malfunzionamenti dell’app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che – in questa situazione di incertezza – rimangono vuoti”. A dirlo è Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet, associazione che riunisce ristoranti, bar e le varie imprese della somministrazione aderenti a Confesercenti. Il Green pass è un disastro. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 7 ago – Il certificato verde fa piombare nel caos l’Italia ed è un guaio serio. “L’avvio dell’obbligo di, da oggi obbligatorio per consumare al chiuso in bar e ristoranti, si sta rivelando un, tra malfunzionamenti dell’app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che – in questa situazione di incertezza – rimangono vuoti”. A dirlo è Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet, associazione che riunisce ristoranti, bar e le varie imprese della somministrazione aderenti a. Ilè un. ...

