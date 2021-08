Grecia nella morsa delle fiamme da 5 giorni | bruciata una città

(Di sabato 7 agosto 2021) Lehanno invaso unavicino ad Atenenotte, Thrakomakedones, mentre gli incendi continuano a divampare in gran parte del Paese per il quinto giorno consecutivo. Il rogo sul monte ...

Le fiamme hanno invaso una città vicino ad Atenenotte, Thrakomakedones, mentre gli incendi continuano a divampare in gran parte del Paese per il quinto giorno consecutivo. Il rogo sul monte Parnitha, alla periferia della capitale, ha ...