Gaetano Curreri tranquillizza i fan: "Sconfitto questo grande figlio di p…"

Gaetano Curreri tranquillizza i fan. A una settimana dall'infarto che lo ha colpito a San Benedetto del Tronto, il cantante degli Stadio, ancora ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli, ha mandato un messaggio attraverso i social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e curato. "Anche questo grande figlio di puttana l'abbiamo Sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l'affetto ricevuto", si legge. "Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, ...

