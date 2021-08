Eva Henger | felice per la fine della relazione tra la figlia e Lucas

(Di sabato 7 agosto 2021) Eva, dopo la notiziastoria d’amore tra laMercedes e, non nasconde la sua felicità per quest’epilogo. A causa di questainfatti, il rapporto con lasi era profondamente incrinato e adesso Eva spera di poter presto riavvicinarsi a Mercedes. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ha detto la sua sulla situazione sentimentale, tornata recentemente single dopo laArticolo completo: dal blog SoloDonna

il riavvicinamento con Mercedesz. In un'intervista rilasciata al settimanale Veroha rivelato che le cose vanno meglio con Mercedes: " Con lei al momento non sto litigando, siamo in un ...L'ex moglie di Riccardo Schicchi ha detto la sua sulla situazione sentimentale della figlia, tornata recentemente single L'articolo Mercedesz - Lucas rottura,felice: la decisione dell'attrice proviene da Gossip e Tv .Eva Henger, dopo la notizia della fine della storia d’amore tra la figlia Mercedes e Lucas, non nasconde la sua felicità per ...Ormai è stato detto da un po' di tempo che Mercedesz Henger e Lucas Perracchi non stanno più insieme. I due hanno deciso di separarsi da poco perché ...