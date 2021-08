(Di sabato 7 agosto 2021) Ottimi risultati nella gestione economica delle principali aziende, meno bene per quanto riguarda invece gli aspetti sportivi. È questo il quadro che Milano Finanza fa di John, il numero uno di Exor, la holding che controlla tra le altre Cnh Industrial,ntus e la quota di casa Agnelli in Stellantis. Un Re Mida, L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Elkann e le difficili gestioni operative di Juve e Ferrari - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Elkann e le difficili gestioni operative di Juve e Ferrari: Ottimi risultati nella gestione econo… - CalcioFinanza : Elkann e le difficili gestioni operative di Juve e Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann difficili

Tuttosport

... è la prima della sua comunità ad avere intrapreso degli studi così, ad avere un ... Lapoè un grande amico, così come John. Quando il Giro d'Italia è venuto in tour per tre ...elogia la Ferrari: "Leclerc e Sainz hanno portato entusiasmo" Chi sbaglia, dovrebbe pagare ... Non penso che aggiungere delle esenzioni sia la miglior soluzione, credo sarebbero spese...Il 25 luglio del 2018 moriva il CEO di FCA, l'uomo che aveva guidato Fiat alla fusione con Chrysler e trasformato l'azienda italiana ...