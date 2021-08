Elisabetta Gregoraci, dal parco alla piscina: ‘bombe’ sempre protagoniste (Di sabato 7 agosto 2021) Elisabetta Gregoraci regala qualche scorcio della sua estate questo pomeriggio su Instagram. Prima immersa nel verde, poi a bordo piscina. Come ogni vip che si rispetti, anche la Gregoraci è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021)regala qualche scorcio della sua estate questo pomeriggio su Instagram. Prima immersa nel verde, poi a bordo. Come ogni vip che si rispetti, anche laè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

jjmaybankslover : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - gdomeniconi588 : @pvranoia_ Ma che c...o dici? Il cagnolino, come dici tu, é stato il personaggio che ha tirato fuori il bello di El… - giornali_it : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’incontro inaspettato con Elisabetta Gregoraci #7agosto #QuotidianiOnline… - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci, sfilata in bikini sul bagnasciuga - catboyIouis : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -