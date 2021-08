Demiral su Instagram: “Juve Sarai sempre nei miei ricordi” (Di sabato 7 agosto 2021) Mentre la Juventus lavora alla Continassa concentrando anche le proprie forze sul mercato, arriva l’ufficialità del trasferimento di Demiral all’Atalanta. Il calciatore ha voluto salutare società e suoi vecchi tifosi con un post su Instagram: “Due anni fa mi avete accolto come un vostro fratello. Dal primo momento mi sono sentito a casa. La qualità dello staff e dei giocatori con cui ho avuto modo di giocare e lavorare è stata sorprendente. Sono orgoglioso di tutte le cose che abbiamo raggiunto insieme. Grazie a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato nel club. Alla fine sono così felice di aver condiviso questi momenti eccezionali ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 7 agosto 2021) Mentre lantus lavora alla Continassa concentrando anche le proprie forze sul mercato, arriva l’ufficialità del trasferimento diall’Atalanta. Il calciatore ha voluto salutare società e suoi vecchi tifosi con un post su: “Due anni fa mi avete accolto come un vostro fratello. Dal primo momento mi sono sentito a casa. La qualità dello staff e dei giocatori con cui ho avuto modo di giocare e lavorare è stata sorprendente. Sono orgoglioso di tutte le cose che abbiamo raggiunto insieme. Grazie a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato nel club. Alla fine sono così felice di aver condiviso questi momenti eccezionali ...

Ultime Notizie dalla rete : Demiral Instagram Juve, saluto commosso di Demiral: i compagni lo ringraziano TORINO - Merih Demiral si congeda con gratitudine ed emozione dalla Juventus, dopo due stagioni ricche di gioie e ... ha voluto salutare i bianconeri con un messaggio su Instagram: " Dopo due anni in ...

Juventus, il saluto di Ronaldo. Il campione portoghese si espone Demiral è a Bergamo da mercoledì sera ed alloggia in un noto hotel del centro città. Tuttavia, in ... Lo ha fatto con una fotografia postata su Instagram. È l'ultimo scatto in bianconero per il 2021 - ...

Demiral su Instagram: “Juve Sarai sempre nei miei ricordi” TuttoJuve24.it Atalanta, Ilicic non parte per l’amichevole di Londra. Il Milan è più vicino Contro il West Ham il fantasista non è stato convocato. A bordo del volo il nuovo acquisto Demiral. Da lunedì Malinovskyi e Hateboer riprenderanno ad allenarsi con il gruppo ...

UFFICIALE – Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta Dopo i test medici arriva l’ufficialità per Merih Demiral, difensore turco, ormai ex Juventus, all’Atalanta, Lo annuncia la società bergamasca sul suo profilo Twitter. “Merih Demiral è un nuovo giocat ...

