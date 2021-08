Corea nord: piogge e inondazioni, almeno 5.000 sfollati (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre mille case sono state danneggiate e almeno 5.000 persone sono state evacuate dopo le inondazioni causate dalle forti piogge in Corea del nord. Lo riferisce l'emittente di Stato, sottolineando ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre mille case sono state danneggiate e5.000 persone sono state evacuate dopo lecausate dalle fortiindel. Lo riferisce l'emittente di Stato, sottolineando ...

Ultime Notizie dalla rete : Corea nord Corea nord: piogge e inondazioni, almeno 5.000 sfollati Oltre mille case sono state danneggiate e almeno 5.000 persone sono state evacuate dopo le inondazioni causate dalle forti piogge in Corea del Nord. Lo riferisce l'emittente di Stato, sottolineando come l'allagamento di vaste porzioni di terreni agricoli rischi di aggravare la crisi alimentare in atto nel Paese. Un allarme in ...

