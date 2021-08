Assassinio nella cattedrale, edizione 1966, in onda su Rai 5 (Di sabato 7 agosto 2021) L’Assassinio nella cattedrale è unopera drammatica ispirata all’uccisione dell’Arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket. RAI 5 propone la versione messa in scena nel 1966 diretta da Orazio Costa. Trama La trama viene narrata seguendo il punto di vista di Edward Grim, testimone oculare dell’evento. Becket consapevole della fine che avrebbe fatto il martirio, fu additato reo agli occhi del re per aved esercitato un magistero episcopale ben lontano dalla politica del regno. Le musiche e l’annesso coro tragico, accomunano la morte di Becket a quella di Cristo e ne sottolinea anche la netta rimarcazione tra Chiesa e Monarca. Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 7 agosto 2021) L’è unopera drammatica ispirata all’uccisione dell’Arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket. RAI 5 propone la versione messa in scena neldiretta da Orazio Costa. Trama La trama viene narrata seguendo il punto di vista di Edward Grim, testimone oculare dell’evento. Becket consapevole della fine che avrebbe fatto il martirio, fu additato reo agli occhi del re per aved esercitato un magistero episcopale ben lontano dalla politica del regno. Le musiche e l’annesso coro tragico, accomunano la morte di Becket a quella di Cristo e ne sottolinea anche la netta rimarcazione tra Chiesa e Monarca. Il ...

