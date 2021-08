ANPPE Vigili del Fuoco | rapporto 2020 Legambiente preoccupa | si intervenga

(Di sabato 7 agosto 2021) I dati disononti,nelsi legge che “nelsono stati divorati daloltre 62.623 ettari, il 18% in più rispetto all’anno precedente. I reati accertati ammontano a 4.233 (+8,1%); 552 le persone denunciate per incendio doloso e colposo (+25,2%); 18 quelle arrestate (+80%), 79 i sequestri effettuati (-29,5%). Ben l’82% della superficie bruciata e il 54,7% dei reati si concentrano tra Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, seguite a poca distanza dal Lazio” per questo Fernando Cordella Presidente del Sindacatodel ...

Advertising

elenaricci1491 : I dati di Legambiente sono preoccupanti, nel rapporto si legge che “nel 2020 sono stati divorati dal fuoco oltre 62… - forzearmatenews : I dati di Legambiente sono preoccupanti, nel rapporto si legge che “nel 2020 sono stati divorati dal fuoco oltre 62… - FF_AAediPolizia : RT @cordella_f: ANPPE VIGILI DEL FUOCO : RAPPORTO LEGAMBIENTE 2020 PREOCCUPA, SI INTERVENGA - CiroFire : RT @cordella_f: ANPPE VIGILI DEL FUOCO : RAPPORTO LEGAMBIENTE 2020 PREOCCUPA, SI INTERVENGA - cordella_f : ANPPE VIGILI DEL FUOCO : RAPPORTO LEGAMBIENTE 2020 PREOCCUPA, SI INTERVENGA -

Ultime Notizie dalla rete : ANPPE Vigili

Agenzia Stampa Italia

Tutta l'Europa ha preso coscienza della situazione ed ogni volta sa bene che in prima linea idel Fuoco svolgono azioni straordinarie senza fermarsi davanti a nulla e rischiando la propria ...a cura della Segreteriadel Fuoco Roma Metropolitana Autore fernandocordella Categoria Cronacama anche perché non si è parlato di argomenti non più rinviabili come : salute/sicurezza sul lavoro e valorizzazione del personale” cosi Fernando Cordella Presidente del Sindacato ANPPE Vigili del ...Cordella Servono ulteriori risorse per ottemperare alle richieste contributive e previdenziali per le donne e uomini dei Vigili del Fuoco ...