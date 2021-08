Amichevoli Serie A | il programma di oggi

(Di sabato 7 agosto 2021) Quest’tante squadre diA scenderanno in campo per testare il livello di preparazione in vista dell’inizio di stagione. Di seguito ilcompleto delle partite. Ore 16 West Ham-Atalanta Ore 17.30 Torino-Pro Vercelli Ore 18 Udinese-Empoli Ore 18 Sassuolo-Vicenza Ore 19 Fiorentina-Espanyol Ore 19 Sampdoria-Verona Ore 19.30 Twente-Lazio Ore 22 Betis-Roma Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...raggiunta lo scorso maggio e i risultati ottenuti nelle amichevoli (cinque vittorie e una sconfitta) raccontano di una squadra in salute, pronta ad iniziare la nuova avventura in massima serie. Per il Campobasso è un po' il contrario, vista la partenza incoraggiante nelle amichevoli contro avversarie che non faranno le comparse in Serie C.