VIDEO “Is it gonna be gold for Great Britain?? No, It’s Italy”! Il commento britannico virale sui social (Di venerdì 6 agosto 2021) I destini sportivi del Regno Unito e dell’Italia si uniscono di nuovo: dopo gli iconici Campionati Europei di calcio, dove gli azzurri hanno trionfato grazie a una palpitante serie di calci di rigore, nella storica giornata odierna i ragazzi della 4×100 di atletica leggera hanno conquistato a Tokyo 2020 una meravigliosa medaglia d’oro, precedendo proprio gli atleti della Gran Bretagna per un solo centesimo. Una beffa, chiaramente, vissuta in modo per noi esilarante dal commentatore inglese di Eurosport che, un secondo prima del traguardo finale, si è posto una domanda dandosi immediatamente dopo una risposta, un tributo inconsapevole a Gigi Marzullo: “Is it gonna be ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) I destini sportivi del Regno Unito e dell’Italia si uniscono di nuovo: dopo gli iconici Campionati Europei di calcio, dove gli azzurri hanno trionfato grazie a una palpitante serie di calci di rigore, nella storica giornata odierna i ragazzi della 4×100 di atletica leggera hanno conquistato a Tokyo 2020 una meravigliosa medaglia d’oro, precedendo proprio gli atleti della Gran Bretagna per un solo centesimo. Una beffa, chiaramente, vissuta in modo per noi esilarante dal commentatore inglese di Eurosport che, un secondo prima del traguardo finale, si è posto una domanda dandosi immediatamente dopo una risposta, un tributo inconsapevole a Gigi Marzullo: “Is itbe ...

