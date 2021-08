Uomini e Donne, Meluzzi commenta la nuova tronista trans: “Viviamo in tempi oscuri” (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle scorse settimane, ha fatto molto discutere la notizia secondo cui a settembre sul trono classico di Uomini e Donne esordirà una nuova tronista trans, la prima del programma di Maria De Filippi. I telespettatori si sono subito schierati, approvando o criticando questa scelta, e così hanno fatto alcuni volti dello spettacolo e più in generale della televisione italiana. Tra questi, il professor Alessandro Meluzzi, che ha molto criticato la scelta della trasmissione. Uomini e Donne, Alessandro Meluzzi contro la decisione di mettere una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 agosto 2021) Nelle scorse settimane, ha fatto molto discutere la notizia secondo cui a settembre sul trono classico diesordirà una, la prima del programma di Maria De Filippi. I telespettatori si sono subito schierati, approvando o criticando questa scelta, e così hanno fatto alcuni volti dello spettacolo e più in generale della televisione italiana. Tra questi, il professor Alessandro, che ha molto criticato la scelta della trasmissione., Alessandrocontro la decisione di mettere una ...

