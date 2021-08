Unipol e UnipolSai chiudono semestre in crescita (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Unipol ed UnipolSai chiudono un semestre positivo, con una raccolta assicurativa in crescita ed un aumento dell’utile, che ha scontato nel caso della holding una serie di voci nn ricorrenti connesse al consolidamento della quota di BPER ed alle poste straordinarie legate alla transazione con UBI-Intesa. Unipol Gruppo distribuirà dividendo Il semestre fa emergere un risultato netto consolidato di 652 milioni di euro, in crescita rispetto ai 617 milioni di euro del giugno 2020. L’indice di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2021 è pari al 216% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –edSaiunpositivo, con una raccolta assicurativa ined un aumento dell’utile, che ha scontato nel caso della holding una serie di voci nn ricorrenti connesse al consolidamento della quota di BPER ed alle poste straordinarie legate alla transazione con UBI-Intesa.Gruppo distribuirà dividendo Ilfa emergere un risultato netto consolidato di 652 milioni di euro, inrispetto ai 617 milioni di euro del giugno 2020. L’indice di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2021 è pari al 216% ...

