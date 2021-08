Una Panacea per la Cybersecutity in Sanità (Di venerdì 6 agosto 2021) Il cyber-attacco al settore sanitario della Regione Lazio ha messo in evidenza i rischi di un sistema di un settore, quello sanitario, ancora fragile e vulnerabile. La mancanza di sicurezza delle strutture informatiche, infatti, è un tema sensibile in tutta Europa come dimostra l’attacco di tre mesi fa all’HSE (il Sistema Sanitario dell’Irlanda) i cui strascichi sono ancora presenti.I sistemi informatici della Sanità si sono costruiti per sovrapposizione ed a volte senza integrazione sicura e devono quotidianamente affrontare l’introduzione di nuovi sistemi collegati come apparecchiature medicali che si integrano a volte senza controllo in strutture già esistenti. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Il cyber-attacco al settore sanitario della Regione Lazio ha messo in evidenza i rischi di un sistema di un settore, quello sanitario, ancora fragile e vulnerabile. La mancanza di sicurezza delle strutture informatiche, infatti, è un tema sensibile in tutta Europa come dimostra l’attacco di tre mesi fa all’HSE (il Sistema Sanitario dell’Irlanda) i cui strascichi sono ancora presenti.I sistemi informatici dellasi sono costruiti per sovrapposizione ed a volte senza integrazione sicura e devono quotidianamente affrontare l’introduzione di nuovi sistemi collegati come apparecchiature medicali che si integrano a volte senza controllo in strutture già esistenti. ...

