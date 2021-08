Tabacci rinuncia alla delega allo Spazio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Brunoha rimesso nelle mani del premier Draghi lae all'Aero. Una decisione maturata dopo le polemiche che si erano sollevate a seguito dell'assunzione del figlio Simone in Leonardo, azienda partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze attiva proprio nel settore di competenza del padre. Da qui l'accusa di potenziale conflitto d'interessi. Un caso che non aveva fatto piacere all'interno del governo per le reazioni che aveva generato nell'opinione pubblica., che tanto si era speso all'epoca del Conte II nella ricerca dei cosiddetti ...

la Repubblica

