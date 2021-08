Si rivede Ghoulam in campo: parte dell'allenamento in gruppo per l'algerino (Di venerdì 6 agosto 2021) Bella notizia per il Napoli e per mister Spalletti. Nel corso del secondo allenamento in ritiro a Castel di Sangro si è infatti rivisto Faouzi Ghoulam. Ghoulam in campo per l'allenamento L'algerino ha svolto una prima parte di lavoro personalizzato, poi si è unito al gruppo per l'allenamento dedicato alla difesa. Ghoulam si sta riprendendo dopo l'infortunio ed è apparso in un discreto stato di forma. Dall'altro lato del campo, invece, Spalletti ha fatto anche alcune prove di difesa a tre. Prove ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Bella notizia per il Napoli e per mister Spalletti. Nel corso del secondoin ritiro a Castel di Sangro si è infatti rivisto Faouziinper l'L'ha svolto una primadi lavoro personalizzato, poi si è unito alper l'dedicato alla difesa.si sta riprendendo dopo l'infortunio ed è apparso in un discreto stato di forma. Dall'altro lato del, invece, Spalletti ha fatto anche alcune prove di difesa a tre. Prove ...

