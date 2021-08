Si allungano i tempi di recupero per Milik: ancora out per un mese e mezzo (Di venerdì 6 agosto 2021) Si allungano i tempi di recupero per Arkadiusz Milik. A dichiararlo, l’allenatore del Marsiglia, Sampaoli che durante la conferenza stampa rilasciata alla vigilia del primo match di Ligue 1, ha parlato così riguardo l’attaccante polacco: “Per quanto riguarda Milik, bisognerà aspettate ancora un mese e mezzo per riaverlo in gruppo. I tempi di recupero dall’infortunio al ginocchio sono stati più lunghi del previsto“. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Sidiper Arkadiusz. A dichiararlo, l’allenatore del Marsiglia, Sampaoli che durante la conferenza stampa rilasciata alla vigilia del primo match di Ligue 1, ha parlato così riguardo l’attaccante polacco: “Per quanto riguarda, bisognerà aspettateunper riaverlo in gruppo. Ididall’infortunio al ginocchio sono stati più lunghi del previsto“. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

