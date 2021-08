Serena Rossi torna con Canzone Segreta su Rai1 e sul set della fiction La Sposa (Di venerdì 6 agosto 2021) Serena Rossi torna con Canzone Segreta su Rai1. Le repliche di uno dei programmi più visti della stagione 2020/2021 tornerà da oggi, venerdì 6 agosto, e andrà avanti fino a venerdì 3 settembre, ascolti permettendo, portando sullo schermo le storie, le canzoni e gli ospiti che si sono alternati sul palco al cospetto di Serena Rossi. L’attrice, cantante e conduttrice è stata una delle rivelazioni della scorsa annata televisiva e nei pRossimi mesi si prepara a fare altrettanto. Serena ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)consu. Le repliche di uno dei programmi più vististagione 2020/2021 tornerà da oggi, venerdì 6 agosto, e andrà avanti fino a venerdì 3 settembre, ascolti permettendo, portando sullo schermo le storie, le canzoni e gli ospiti che si sono alternati sul palco al cospetto di. L’attrice, cantante e conduttrice è stata una delle rivelazioniscorsa annata televisiva e nei pmi mesi si prepara a fare altrettanto....

Advertising

schlagstern : l’altro giorno ho riguardato “io sono mia”, la prima volta che l’avevo visto non avevo notato che durante l’esibiz… - Ecate31 : @BenissimoVa @sono_paola ???????????????? Più di un anno fa gli avevano dato finalmente uno spazio nella prima serata del s… - Teleblogmag : Tutti i venerdi di agosto. #canzonesegreta #rai1 Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggi… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 torna “Canzone Segreta” con Serena Rossi - CateBlueLady : @BIMB0TR0N Io ho un'idea migliore: possiamo evitarci anche lui e metterci Serena Rossi, per esempio? -