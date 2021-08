Rocio diretta "quando hai un rapporto che crea dipendenza ...'

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 6 agosto 2021) Raoul Bova eMunoz Morales sono sicuramente una delle coppie più amate di sempre. Ne è passato di tempo dala loro storia d’amore è nata ed esattamente i due hanno festeggiato circa 10 anni d’amore. Almeno inizialmente, pare che la loro relazione non fosse stata vista di buon occhio ed entrambi pare siano stati parecchio criticati. Innanzitutto perché Raoul Bova era sposato e padre di figli e poi anche per la differenza di età piuttosto importante che c’è tra i due. Raoul Bova eMunoz Morales, il loro grande amore che dura da oltre 10 anni Eppure Raoul e la sua compagna sono riusciti con il tempo a far capire ...