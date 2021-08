Quanti milioni servono di preciso per ingaggiare Messi? (Di venerdì 6 agosto 2021) Lionel Messi al centro delle attenzioni calcistiche: il suo addio dal Barcellona ha aperto le danze alle trattative di mercato. I dettagli La separazione di Lionel Messi dal Barcellona ha acceso il mercato del calcio, che proprio in queste ore sta vivendo trattative caldissime. Che vedono al centro dell’attenzione il fuoriclasse argentino e due club L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Lionelal centro delle attenzioni calcistiche: il suo addio dal Barcellona ha aperto le danze alle trattative di mercato. I dettagli La separazione di Lioneldal Barcellona ha acceso il mercato del calcio, che proprio in queste ore sta vivendo trattative caldissime. Che vedono al centro dell’attenzione il fuoriclasse argentino e due club L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Walterhagen1964 : @ClaireDeLaCroi2 @ScaltritiLab No, sono molti meno. 39 hanno avuto almeno una dose (di cui 33,7 completamente vacci… - CorvoNero20 : @FratellidItalia Adesso Mps dimenticate altre storie Antonveneta- CrdiBari quindi non solo PD ma anche altri che a… - ftuozzolo : (Bruciare soldi è una cosa buona?) Una delucidazione: su 2,8 milioni di percettori, quanti sono stati effettivament… - CCosimoD : @Mov5Stelle Nel piano #Rigeneraconsiglieriregionalipugliesi saranno stanziati non so quanti milioni di euro grazi a… - daniele_dari : @SpudFNVPN Quanti sono i tifosi del Napoli nel mondo? 6 milioni? Embè amma metter na bella 10€ a testa (na pizza è… -