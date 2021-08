Primi problemi con app VerificaC19 Green Pass tra bug e QR Code non validi (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci sono già problemi con app Verifica C19 Green Pass oggi 6 agosto, al primo giorno di obbligatorietà del certificato verde presso un gran numero di luoghi pubblici al chiuso, così come previsto dal Governo Draghi. In pratica è stato già scovato un bug che invaliderebbe lo strumento e cosa ancora peggiore, c’è chi afferma di vedersi invalidato il proprio QR Code personale ad un tentativo di accesso, nonostante il documento ottenuto dopo le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il bug, va detto subito che i possibili problemi con app VerificaC19 Green Pass ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Ci sono giàcon app Verifica C19oggi 6 agosto, al primo giorno di obbligatorietà del certificato verde presso un gran numero di luoghi pubblici al chiuso, così come previsto dal Governo Draghi. In pratica è stato già scovato un bug che invaliderebbe lo strumento e cosa ancora peggiore, c’è chi afferma di vedersi invalidato il proprio QRpersonale ad un tentativo di accesso, nonostante il documento ottenuto dopo le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il bug, va detto subito che i possibilicon app...

