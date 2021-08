NFT e calcio | la Fiorentina lancia la sua prima maglia in versione fisica e digitaleHDblog it

(Di venerdì 6 agosto 2021) Anche lacavalca l’onda degli NFT: per lavolta, la sua divisa verrà registrata (e venduta) come NFT sulla blockchainRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Lionel Messi NFT Collection sarà lanciata da #EthernityChain: $ERN vola al 45% La leggenda del calcio argentino…

Punto Informatico

Nel mondo delè in atto un'invasione di campo di nuove tendenze digitali che stanno plasmando una forma di ...all'immenso ecosistema delle criptovalute e a conoscere il potere degli, i ......grafico e iconico come pochi nel mondo del. Grazie alla collaborazione con Genuino annunciata pochi giorni fa, per la prima volta nella storia della Fiorentina la nuova maglia è anche un...Anche la Fiorentina cavalca l'onda degli NFT: per la prima volta, la sua divisa verrà registrata (e venduta) come NFT sulla blockchain ...Per il 66,12% di coloro che hanno risposto al sondaggio le maglie sono ok (addirittura il 43,43% le apprezza molto). Al restante 33,9% le maglie sono piaciute poco o per niente Vi piacciono le nuove m ...