Messi | affare in chiusura | scelta la nuova squadra

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo appena un giorno dall’annuncio dell’addio con il Barcellona, l’è già in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riferito dall’account instagram ufficiale di Gianluca di Marzio, le parti sono ormai ai dettagli.firmerà un biennale da 35 mln netti a stagione, più opzione per il terzo anno. L’aereo privato per l’arrivo in Francia è già pronto: domani mattina l’argentino potrebbe salutare tutta laper trasferirsi poi definitivamente a Parigi. LEGGI ANCHE: Tottenham, Kane risponde ai tifosi L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Messi affare

La rottura improvvisa e inaspettata tra Messi e il Barcellona non ha trovato impreparato il Paris Saint - Germain . Il club francese ha fin da subito cercato di chiudere al più presto un affare. Lionel Messi ha deciso cosa rispondere al Paris - Saint Germain: arriva la svolta nell'affare con lo svincolato di lusso