Luigi Busà storico oro nel Karate | rivedi il capolavoro

(Di venerdì 6 agosto 2021)all'esordio alle Olimpiadi ed è subito storia grazie all'azzurro. Il siciliano in finale batte l'azero Aghayev e porta la medaglia numero 37 al nostro Paese. Guarda ogni imperdibile ...

Advertising

ItaliaTeam_it : HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam… - Coninews : ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia… - ItaliaTeam_it : Luigi vuole sentire il vostro affetto, scatenateviiiiii! ?????? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020|… - lulu_7_8_1 : RT @ItaliaTeam_it: HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOO! ?? Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #… - minniemonkey97 : RT @Coninews: ?? FUORICLASSE ASSOLUTO ?? Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO ?? nel kumite -75 kg! La trentasettesima medaglia #ItaliaTeam a #Tok… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Busà

Il quartetto regala il decimo oro dopo le vittorie di Antonella Palmisano nella marcia enel karate. Per gli azzurri è record di medaglie (38) Con una prestazione magistrale l'Italia si aggiudica l'oro sul filo di lana nella staffetta 4x100, bruciando di un centesimo la Gran ...ha vinto la medaglia d'oro nel Karate categoria - 75 kg del kumite maschile. L'azzurro ha battuto in finale l'azero Rafael Aghayev. È la 37esima medaglia e la nona d'oro per l'Italia , ...