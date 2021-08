LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, inizia la seconda parte di stagione (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46 Cosa dobbiamo aspettarci dal weekend del Red Bull Ring? In primo luogo una Ducati all’attacco. La scuderia di Borgo Panigale sul tracciato di Spielberg ha sempre brillato e cercherà l’attacco totale a Fabio Quartararo per fermare la sua fuga 9.44 Come ha sottolineato il portacolori del team Yamaha Petronas, tuttavia, rimangono ancora 10 gare al termine del campionato e la voglia è di chiudere in bellezza, dopo una vacanza nella quale si è allenato come non mai 9.42 Le parole del nove volte campione del mondo: “Come avevo promesso ho preso la mia decisione dopo la pausa estiva – esordisce il Dottore – Ho deciso ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46 Cosa dobbiamo aspettarci dal weekend del Red Bull Ring? In primo luogo una Ducati all’attacco. La scuderia di Borgo Panigale sul tracciato di Spielberg ha sempre brillato e cercherà l’attacco totale a Fabio Quartararo per fermare la sua fuga 9.44 Come ha sottolineato il portacolori del team Yamaha Petronas, tuttavia, rimangono ancora 10 gare al termine del campionato e la voglia è di chiudere in bellezza, dopo una vacanza nella quale si è allenato come non mai 9.42 Le parole del nove volte campione del mondo: “Come avevo promesso ho preso la mia decisione dopo la pausa estiva – esordisce il Dottore – Ho deciso ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la conferenza sul suo futuro: le news in diretta LIVE #SkyMotori #VR46Decision #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Mi ritiro dalla MotoGP al termine del 2021, correrò con le macchine' #TheDoctor #SkyMotori… - gponedotcom : LIVE FP1 MotoGP Stiria: cronaca diretta minuto per minuto: Scatta il weekend di gara sul tracciato del Red Bull Rin… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #StyrianGP 2021 in DIRETTA: si incomincia con la FP1, la classe regina torna in azione!… - AlingPonsel : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi: 'Mi ritiro dalla MotoGP al termine del 2021, correrò con le macchine' #TheDoctor #SkyMotori #VR46Decis… -