Ligue 1 2021/2022, 1-1 tra Monaco e Nantes all’esordio (Di venerdì 6 agosto 2021) La Ligue 1 2021/2022 si apre con un pareggio per 1-1 tra Monaco e Nantes nella cornice dello Stade Louis II. Il Monaco passa in vantaggio dopo appena 14?. Henrique taglia l’area dalla sinistra con un cross che trova pronto Martins, autore del gol dell’1-0 grazie ad una spaccata vincente, alle spalle di Fabio. Il Nantes prova a reagire e trova il pareggio al 42? sugli sviluppi di un calcio piazzato: su calcio d’angolo di Simon, Castelletto si conferma pericoloso negli stacchi aerei e di testa firma la rete dell’1-1. Nella ripresa Kovac si gioca le carte Ben Yedder e ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Lasi apre con un pareggio per 1-1 tranella cornice dello Stade Louis II. Ilpassa in vantaggio dopo appena 14?. Henrique taglia l’area dalla sinistra con un cross che trova pronto Martins, autore del gol dell’1-0 grazie ad una spaccata vincente, alle spalle di Fabio. Ilprova a reagire e trova il pareggio al 42? sugli sviluppi di un calcio piazzato: su calcio d’angolo di Simon, Castelletto si conferma pericoloso negli stacchi aerei e di testa firma la rete dell’1-1. Nella ripresa Kovac si gioca le carte Ben Yedder e ...

