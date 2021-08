La Casertana non molla e chiede al Tar la riammissione in C o (in subordine) in D (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Casertana FC, per il tramite del proprio Avvocato Enrico Lubrano, indica quanto segue con riferimento al giudizio pendente innanzi al TAR Lazio. “Il Presidente del TAR Lazio ha fissato la camera di consiglio cautelare al 6 settembre prossimo: in tale sede saranno valutate dal Collegio tutte le richieste della Società, ovvero la richiesta principale di riammissione alla Serie C (anche in sovrannumero) e la richiesta subordinata di ammissione alla Serie D. Il TAR, con Decreto Presidenziale, ha solo provvisoriamente rigettato la richiesta principale (immediata riammissione in Serie C) e non si è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – LaFC, per il tramite del proprio Avvocato Enrico Lubrano, indica quanto segue con riferimento al giudizio pendente innanzi al TAR Lazio. “Il Presidente del TAR Lazio ha fissato la camera di consiglio cautelare al 6 settembre prossimo: in tale sede saranno valutate dal Collegio tutte le richieste della Società, ovvero la richiesta principale dialla Serie C (anche in sovrannumero) e la richiesta subordinata di ammissione alla Serie D. Il TAR, con Decreto Presidenziale, ha solo provvisoriamente rigettato la richiesta principale (immediatain Serie C) e non si è ...

