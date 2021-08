Il Green Pass non basta e Draghi imita Conte. Misure in base ai dati. Per il premier la situazione è fluida. Interventi tarati sulla curva Covid (Di sabato 7 agosto 2021) “È una situazione fluida e dobbiamo essere sicuri di avere fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi”. A parlare così all’indomani dell’approvazione del decreto sul Green Pass e nel giorno della sua effettiva entrata in vigore, è il premier Mario Draghi che vede sempre più vicina l’uscita dal tunnel del Covid-19 (leggi l’articolo – qui il video dell’intervento). Tuttavia i nuovi decreti potrebbero non essere il punto di arrivo perché “che basti quanto fin qui fatto noi non lo sappiamo: tutto quanto viene fatto sulla base delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) “È unae dobbiamo essere sicuri di avere fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi”. A parlare così all’indomani dell’approvazione del decreto sule nel giorno della sua effettiva entrata in vigore, è ilMarioche vede sempre più vicina l’uscita dal tunnel del-19 (leggi l’articolo – qui il video dell’intervento). Tuttavia i nuovi decreti potrebbero non essere il punto di arrivo perché “che basti quanto fin qui fatto noi non lo sappiamo: tutto quanto viene fattodelle ...

