Green Pass, Usb Scuola critica: "La sicurezza non passa da sanzioni e sospensioni. Serve investire su classi pollaio e assunzioni" (Di venerdì 6 agosto 2021) "Dopo un lungo periodo caratterizzato da demagogia, mistificazioni e interventi inesistenti, il governo sembra aver trovato una soluzione brillante per garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza e la continuità dell'attività didattica in presenza: imporre ai lavoratori della Scuola una sorta di lasciaPassare per poter accedere ai propri luoghi di lavoro. Usb Scuola esprime tutta la propria contrarietà al nuovo decreto sul Green Pass".

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Cisl: su Green pass a scuola governo inaccettabile 'Sul green pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Le misure previste per chi non ha il green pass rispondono a una logica che ...

Covid Italia, Gelmini: "Non vogliamo più tornare a chiudere, serve ultimo sforzo" Sulla scuola spiega che "l'85% dei docenti e del personale tecnico - amministrativo ha già scelto la strada del vaccino, così come ci sono 40 milioni di italiani che già hanno diritto al green pass. ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Pieve Toridens, nuovo appuntamento con il festival 1' di lettura 06/08/2021 - Sabato sera, 7 agosto, nuovo appuntamento per Pieve Toridens, il festival di teatro, magia e cabaret di Pieve Torina! Saranno di scena, al Parco Rodari, i Lucchettino, la co ...

Covid19, primo giorno con l’obbligo di green pass, applicazione senza scossoni Dalla mezzanotte è entrato in vigore il decreto del Governo che obbliga i cittadini a presentare il Green pass per svolgere una serie di attività. L'articolo Covid19, primo giorno con l’obbligo di gre ...

