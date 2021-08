Green pass Italia, Landini: "Non può servire per licenziare" (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, "non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio". E' quanto afferma il segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilin, obbligatorio da oggi per alcune attività, "non puòné perle persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio". E' quanto afferma il segretario ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - EdoardoFerraro : @markorusso69 Il decreto legislativo (non legge) 196/2003 è quasi totalmente abrogato dal regolamento UE 679/2016.… - giulianol : RT @lucabattanta: Una cosa che è passata in sordina ma è certamente molto grave cioè il Green pass obbligatorio per partecipare ai concorsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Spunta la truffa del green pass : occhio a questa richiesta Per riuscire nel loro intento, i due hanno sfrutta la questione del green pass . Segno che la criminalità in generale si adegua ai tempi sfruttando ogni occasione buona per mettere a segno colpi ai ...

Green pass Italia, Landini: "Non può servire per licenziare" Il leader della Cgil: "Non servono forzature e non può passare l'idea che attraverso vaccino e green pass sia 'liberi tutti'" Il green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, "non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio". E' ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Fai il tampone, ricevi il green pass: l'iniziativa di musei e parchi in Sicilia. Ecco quali Un modo per facilitare l’ingresso a coloro che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. E anche, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la p ...

Green pass al ristorante, ‘non siamo poliziotti’. Caos per i controlli dei clienti al chiuso La app per controllare i certificati c'è, il personale addetto anche, ma il debutto del green pass non convince i ristoratori che, seppure in gran parte favorevoli alla misura, lamentano problemi orga ...

Per riuscire nel loro intento, i due hanno sfrutta la questione del. Segno che la criminalità in generale si adegua ai tempi sfruttando ogni occasione buona per mettere a segno colpi ai ...Il leader della Cgil: "Non servono forzature e non può passare l'idea che attraverso vaccino esia 'liberi tutti'" Ilin Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, "non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio". E' ...Un modo per facilitare l’ingresso a coloro che scelgono di scoprire i nostri luoghi della cultura. E anche, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la p ...La app per controllare i certificati c'è, il personale addetto anche, ma il debutto del green pass non convince i ristoratori che, seppure in gran parte favorevoli alla misura, lamentano problemi orga ...