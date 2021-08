Elisabetta Canalis sfila a Los Angeles: gli spacchi del vestito mostrano tutto (Di venerdì 6 agosto 2021) Elisabetta Canalis ha fatto ritorno a Los Angeles e si mostra in una sfilata mozzafiato in strada: il vestito ha spacchi vertiginosi che fanno sognare Sono terminate le vacanze in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 6 agosto 2021)ha fatto ritorno a Lose si mostra in unata mozzafiato in strada: ilhavertiginosi che fanno sognare Sono terminate le vacanze in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

xwickedsaints : c’è stato un tempo in cui volevo scrivere un’antologia di racconti basata sui sogni strani che faccio e oggi mi chi… - sara_lu : Mi è venuta in mente la pubblicità del succo di frutta San Benedetto con Elisabetta Canalis che dice convinta 'Tant… - abortodi19anni : @DarrenCriss amore mio ti aspettiamo qui in Italia!! Inoltre se vuoi venire a casa mia per pranzo o per cena ti pre… - anodeforcruelty : Pensavo che hamicawke avesse una diretta con Elisabetta Canalis e invece é tipo una psicologa - martasospesa : la pubblicità di elisabetta pollo alla piastra canalis mi ha già spaccato i coglioni questa che mi vuole convincere… -