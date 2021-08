Draghi, 2023? Orizzonte governo nelle mani del Parlamento (Di venerdì 6 agosto 2021) "L'Orizzonte" del governo "è nelle mani del Parlamento. Non posso esprimere orizzonti, vedute". Così il premier Mario Draghi risponde a chi gli domanda se il governo arriverà fino alla fine della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "L'" del"èdel. Non posso esprimere orizzonti, vedute". Così il premier Mariorisponde a chi gli domanda se ilarriverà fino alla fine della ...

Draghi, 2023? Orizzonte governo nelle mani del Parlamento - Ultima Ora Agenzia ANSA Draghi,di tutto per evitare Covid si aggravi, speriamo basti ROMA, 06 AGO - "Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o no non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base ...

Mario Draghi agli italiani: "Vaccinatevi e rispettate le regole" "L'Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti di Francia, Germania, Usa, occorre che questo sforzo continui", ha detto il presidente del Consiglio. Il futuro del governo? Nelle mani del Parlamento ...

