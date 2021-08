Domenica amichevole dei granata con l’Aston Villa (Di venerdì 6 agosto 2021) amichevole di lusso per la Salernitana, neopromossa in Serie A. Il club granata, infatti, Domenica 8 agosto alle 15 affrontera’ in amichevole l’Aston Villa presso il ‘Villa Park’ di Birmingham. “La Salernitana tornera’ cosi’ in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana – si legge nella nota della societa’ campana -. Per i granata sara’ l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia”. La partita si svolgera’ a porte chiuse. l’Aston ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021)di lusso per la Salernitana, neopromossa in Serie A. Il club, infatti,8 agosto alle 15 affrontera’ inpresso il ‘Park’ di Birmingham. “La Salernitana tornera’ cosi’ in Inghilterra a 26 anni di distanza dall’unica trasferta europea in occasione della Coppa Anglo-Italiana – si legge nella nota della societa’ campana -. Per isara’ l’ultimo test prima del via ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia”. La partita si svolgera’ a porte chiuse....

