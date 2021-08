Da Grande | Alessandro Cattelan ‘atterra’ su Rai1 come Mr Bean – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 6 agosto 2021)- Promo DaMr.. Il conduttore piemontese ha scelto infatti di puntare sulla simpatia per il promo di Da, lo show con cui esordirà, a settembre, su. Un progetto ambizioso, strutturato in due puntate, che potrebbe segnare un trampolino di lancio per l’ormai ex conduttore di X Factor. Lo show, inizialmente annunciato al sabato sera, si è spostato in un altro giorno per evitare lo scontro con Tu Si Que Vales. Oltre a condurre,si calerà nelle ...