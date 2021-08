Covid: lieve rialzo dei contagi in Gb, ma calano i ricoveri (Di venerdì 6 agosto 2021) lieve rialzo dei contagi da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, che si confermano comunque attorno a quota 30.000 (nelle ultime 24 ore 31.808, circa mille più del giorni precedente, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021)deidaalimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, che si confermano comunque attorno a quota 30.000 (nelle ultime 24 ore 31.808, circa mille più del giorni precedente, ...

