Covid, Cnn licenzia 3 dipendenti: avevano scelto di non vaccinarsi (Di venerdì 6 agosto 2021) Rimbalza in tutto il mondo la notizia del licenziamento da parte della Cnn di tre dipendenti che si erano presentati in sede a lavorare senza essere vaccinati La Cnn ha deciso di licenziare tre dipendenti per il loro rifiuto di sottoporsi al vaccino Covid come requisito indispensabile per continuare a lavorare nelle sedi fisiche della L'articolo proviene da Consumatore.com.

