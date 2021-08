Coronavirus: Rt stabile in Italia, continua a crescere l'incidenza (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere, di 10 punti, l'incidenza calcolata a ieri,... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell'Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre, secondo quanto si apprende,, di 10 punti, l'calcolata a ieri,...

Advertising

OperaFisista : Il monitoraggio: l’indice Rt stabile a 1,56, ma sale l’incidenza dei casi - NovaraToday : Coronavirus, +259 casi in Piemonte: stabile la situazione a Novara e Borgomanero - EmMicucci : #Coronavirus #Roma Allo #Spallanzani quasi +40% di #pazienti #covid ricoverati in 4 giorni. Erano 38 il 1 agosto,… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA L Ospedale #Spallanzani informa che a ieri la percentuale relativa ai pazienti infettati dal… - GiacomoPetrell4 : @Covidioti Puro non senso. A partire dall’assunto di essere difronte ad un virus stabile: i coronavirus sono per na… -