Calciomercato Fiorentina, Kouame a un passo dalla cessione (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Fiorentina, l’attaccante non ha convinto l’ambiente viola. cessione vicina, si attendono aggiornamenti Giorni frenetici in casa Fiorentina. Il club viola vuole liberare la rosa dai pesanti ingaggi dei giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto, come Christian Kouame. Dal giorno del suo arrivo, l’attaccante ivoriano non ha mai convinto in pieno e la società è pronta a cederlo. Come riportato da La Nazione, Cagliari e Udinese si sarebbero già attivate con i primi sondaggi, anche se nessuna delle due ha ancora presentato un’offerta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021), l’attaccante non ha convinto l’ambiente viola.vicina, si attendono aggiornamenti Giorni frenetici in casa. Il club viola vuole liberare la rosa dai pesanti ingaggi dei giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto, come Christian. Dal giorno del suo arrivo, l’attaccante ivoriano non ha mai convinto in pieno e la società è pronta a cederlo. Come riportato da La Nazione, Cagliari e Udinese si sarebbero già attivate con i primi sondaggi, anche se nessuna delle due ha ancora presentato un’offerta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

violanews : Nikola #Milenkovic ai saluti: c'è l'accordo tra la #Fiorentina ed il #WestHam, da perfezionare quello tra giocatore… - DiMarzio : .@acffiorentina , domani può essere il giorno giusto per il ritorno di #Nastasic - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, continuano i contatti per il ritorno di #Nastasic - LaMadreBadessa : Finalmente ecco il colpaccio dell'Estate 2021: Danielonzo Pradè e Giobbarone, da veri fuoriclasse del… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: #Ounas coinvolto in uno scambio con la #Fiorentina ?? Su #Tutino... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato htt… -