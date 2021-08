Bimba di 11 mesi con Covid e sintomi gravi trasferita a 240 km: “Non c’è spazio negli ospedali” (Di venerdì 6 agosto 2021) Situazione preoccupante a Houston dove aumentano i casi di variante Delta anche nei bambini: una piccola di 11 mesi è stata portata in un ospedale a 240 km proprio per la carenza dei posti letto Una bambina di 11 mesi contagiata dal Covid è stata trasportata ad oltre 240 km di distanza a causa della L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 6 agosto 2021) Situazione preoccupante a Houston dove aumentano i casi di variante Delta anche nei bambini: una piccola di 11è stata portata in un ospedale a 240 km proprio per la carenza dei posti letto Una bambina di 11contagiata dalè stata trasportata ad oltre 240 km di distanza a causa della L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

kyrosmfs : la mia bimba ha cinque mesi ?????? - mariomariov1 : RT @ilriformista: L'aveva detto: 'Vado alle Olimpiadi per stare davanti'. Gara superba quella del 29enne nato in Puglia, padre di una bimba… - Namore89 : - Rosi68412845 : @Mariagenn59 @aslan72anna No, ha solo una bimba di 21 mesi e uno/a in arrivo a ottobre - Resistenza_ : @volotea mi avete cancellato il volo lasciandomi all estero con una bimba di 20 mesi , senza trovare nessuna soluzi… -