Al via Green Pass obbligatorio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che regola l'utilizzo del Green Pass, a partire da oggi 6 agosto. Il testo prevede, tra l'altro, l'obbligo della certificazione digitale sullo stato di negatività al Covid-19 per tutti i docenti di ogni ordine e grado. In caso di assenza per almeno 5 giorni, lo stipendio sarà

