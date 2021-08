Un mese senza Raffaella Carrà: puntata speciale di Techetechetè su Rai 1 (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia della morte di Raffaella Carrà è arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno. Pochissime le persone che sapevano delle sue condizioni di salute, della malattia contro la quale stava combattendo. Un’Italia attonita ha accolto la notizia, e ha celebrato la grandissima Raffaella Carrà, tra lacrime e omaggi. La Rai in prima linea in questa occasione, continua a esserlo e oggi, arriva un altro appuntamento dedicato alla Carrà. A un mese dalla sua scomparsa, “Techetechetè” dedica a Raffaella Carrà una puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia della morte diè arrivata davvero come un fulmine a ciel sereno. Pochissime le persone che sapevano delle sue condizioni di salute, della malattia contro la quale stava combattendo. Un’Italia attonita ha accolto la notizia, e ha celebrato la grandissima, tra lacrime e omaggi. La Rai in prima linea in questa occasione, continua a esserlo e oggi, arriva un altro appuntamento dedicato alla. A undalla sua scomparsa, “” dedica auna...

