Troyes – PSG | pronostico e possibili formazioni

Troyes – PSG si gioca sabato 7 agosto 2021, all'inizio della stagione della Ligue 1 2021-22. I visitatori cercheranno di riconquistare il titolo nazionale dopo essere arrivati ??secondi dietro al Lille la scorsa stagione. Cosa sappiamo prima di Troyes – PSG? Troyes ha vinto la Ligue 2 tornando nella massima serie francese per la prima volta dalla retrocessione nel 2018. In effetti, il Troyes ha oscillato regolarmente tra le prime due divisioni francesi negli ultimi anni, subendo tre retrocessioni dalla Ligue 1 da quando è arrivato 19esimo nella stagione 2012-2013. Laurent Batlles ha ricevuto il suo primo ruolo da ...

