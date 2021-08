Traffico Roma del 05-08-2021 ore 18 | 00

(Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sull’autostrada del Sole a causa di un incidente avvenuto nella mattinata e per i successivi interventi di manutenzione sulla sede stradale si viaggia in coda tra il bivio A24 e Colleferro verso il capoluogo Campano possibili Inoltre ulteriori rallentamenti anche sulla diramazioneSud arrivando da San Cesareo ulteriori disagi sulla tratto Urbano dellaTeramo in uscita dalla capitale dove prima per i cantieri E nell’ultima ora anche per un incidente si rallenta tra la tangenziale est e Viale Palmiro Togliatti aumentano gli spostamenti ma senza altre difficoltà sul grande raccordo ...

... l'acquirente è stato fermato da due agenti dei Nos in borghese in vialeed accompagnato in ...degli agenti l'uomo ha lasciato cadere a terra la bici per tentare di dileguarsi a piedi nel, ...Secondo weekend di agosto. Tanto caldo eun po' più vuota. Inizia il mese ideale per vivere al meglio la città, con menoma comunque tanti eventi da vivere in città. La Capitale, infatti, non spegne i riflettori, ma al ...Al momento corso Cavour, via Trento, via Morbiducci e via Roma (fino all'altezza del negozio Giorgio Mare) sono interessate dall'interruzione della rete idrica e il disguido dovrebbe durare circa due ...Poco dopo le 06:30 sull’autostrada A1 Milano - Napoli nel tratto compreso tra Scandicci e Impruneta in direzione Roma è avvenuto un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura a ...