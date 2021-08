Toscana, due milioni e mezzo per favorire l’inclusione di studenti con disabilità (Di giovedì 5 agosto 2021) Due milioni e mezzo per l’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. La Regione Toscana ha assegnato alle Province toscane e alla Città metropolitana di Firenze le risorse per gli interventi di inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado concernenti il trasporto scolastico e l’assistenza socio-educativa per l’anno scolastico 2021-22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Dueperscolastica delle studentesse e deglidisabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della. La Regioneha assegnato alle Province toscane e alla Città metropolitana di Firenze le risorse per gli interventi di inclusione deglie delle studentesse condelle scuole secondarie di secondo grado concernenti il trasporto scolastico e l’assistenza socio-educativa per l’anno scolastico 2021-22. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Toscana, due milioni e mezzo per favorire l’inclusione di studenti con disabilità - toscananotizie : Due milioni e mezzo per favorire l'inclusione degli studenti e delle studentesse disabili - Radio1Rai : ??#Radioanchio @EugenioGiani: 'Non ci si sta rendendo conto di quanto #Mps non sia solo una questione toscana ma naz… - iltirreno : ?? Omicidio a Piombino, si seguono due piste ?? di Cristiano Lozito - ninacs81 : RT @sil_viar0: In Toscana hanno addirittura fatto due dosi a chi ha avuto il covid, anche ai giovani. -