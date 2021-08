Tokyo 2020 | marcia | arrivo e urlo liberatorio di Stano | splendido oro VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ildell’trionfale di Massimonella20km delle Olimpiadi di. Terzo oro dell’atletica italiana ai Giochi Giapponesi, dopo quelli di Marcell Jacobs nei 100m e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Una gara sofferta anche per le condizioni meteo, con quel caldo umido di Sapporo che ha reso ancor più complessa la gara. L’azzurro però ha tenuto a bada cinesi e giapponesi, tagliando il traguardo con le braccia alzate e lanciando undopo la splendida vittoria. Di seguito le immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Massimo Stano ha compiuto una vera e propria impresa nella marcia nella 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020 conquistando la medaglia d'oro precedendo due grandi favoriti come i "padroni di casa", i giapponesi Ikeda e Yaminishi, sotto un caldo torrido e davvero pesante. Il marciatore azzurro delle ... È stata la prima della nostra spedizione a ottenere il pass per Tokyo 2020, senza nemmeno partecipare alla Premier League di Dubai di febbraio, che aveva seguito da casa. Fino al 2017 è stata l'anima ... L'italiana Viviana Bottaro vince la medaglia di bronzo nel kata. L'Italia ottiene la sua 35esima medaglia! Un risultato più che soddisfacente nonostante abbia mancato il primo posto. Viviana Bottaro o ...