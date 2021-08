Tokyo 2020 | le gare in programma oggi e domani | gli orari

Advertising

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - borrillo62 : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, dalla lotta all'atletica: tutti gli italiani in gara venerdì 6 agosto - SkyTG24 : Tokyo 2020, dalla lotta all'atletica: tutti gli italiani in gara venerdì 6 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Il giorno tanto atteso nelle Olimpiadi dista per arrivare: venerdì 6 agosto il campione dei 100 metri Marcell Jacobs tornerà in pista e lo farà insieme agli altri azzurri della staffetta 4X100 nella finale che si disputerà alle 12:...Leggi anche - Dopo un primo ritrovamento in Arno di un oggetto di, avvistato da alcuni membri della Canottieri Firenze, è stato ritrovato il borsone con altri oggetti. Ma non tutti: mancano la ...cerca gloria anche sui 1500 ed ha tutte le carte in regola per mettere al collo la seconda medaglia d'oro di questa sua esperienza ai Giochi di Tokyo. Le avversarie ovviamente non mancano e tra ...Uno studio giapponese accende una spia rossa sulla mutazione del covid individuata per la prima volta in Perù Era metà giugno quando l'Organizzazione mondiale della sanità annunciava la classificazion ...