Tokyo 2020, Karate: Bottaro in finale per il bronzo. Carl Lewis critico con la staffetta Usa: «Neanche i liceali» (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue l’avventura azzurra ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo la brutta giornata di ieri per le disciplina a squadra, con entrambe le selezioni della pallavolo e il Settebello eliminati, serata ci pensano Gregorio Paltrinieri e Manfredi Rizza a risollevare gli animi. Per il nuotatore conquista il bronzo nella 10km, seconda medaglia in questa edizione, mentre nella canoa K1 200 è storia con l’argento di Manfredi Rizza. Il medagliere della spedizione italiana raggiunge così quota 32 (10 ori, 16 argenti e 16 bronzi) August 4, 2021 Atletica: Carl Lewis attacca gli sprinter Usa August 5, 2021 Dopo ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue l’avventura azzurra ai Giochi di. Dopo la brutta giornata di ieri per le disciplina a squadra, con entrambe le selezioni della pallavolo e il Settebello eliminati, serata ci pensano Gregorio Paltrinieri e Manfredi Rizza a risollevare gli animi. Per il nuotatore conquista ilnella 10km, seconda medaglia in questa edizione, mentre nella canoa K1 200 è storia con l’argento di Manfredi Rizza. Il medagliere della spedizione italiana raggiunge così quota 32 (10 ori, 16 argenti e 16 bronzi) August 4, 2021 Atletica:attacca gli sprinter Usa August 5, 2021 Dopo ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - EmilioBerettaF1 : Canoa sprint d'argento per l'Italia: Rizza è secondo nel K1 200 metri - Corriere : 'Queste #Olimpiadi resteranno diverse da tutte le altre non solo per le mascherine, ma anche perché le atlete hanno… -